 

Диетолог Марина Хорол рассказала об опасных продуктах питания в жаркую погоду

11.07.2021, 10:42, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Врач-диетолог Марина Хорол пояснила об опасных продуктах питания, которые не следует потреблять в жаркую погоду. Среди них важное место занимает мясо и любые мясные блюда.
Высокая температура негативно сказывается на любых продуктах питания, но больше всего подвержены негативному влиянию баранина и свинина. Также такие блюда сильно нагружают желудочно-кишечный тракт и могут спровоцировать диарею и даже отравление. Если же мясного не удаётся избежать, то лучше выбирать мясо кролика или птицу. Относительно безопасной является рыба. Несмотря на это, лучше всего изменить на время аномальной жары рацион и внести в него больше овощей, молочных продуктов, фруктов и других «лёгких» продуктов. В этом случае организм не будет перегружен и состояние заметно улучшиться после приёма пищи.

Диетолог также посоветовала внимательно следить за состоянием организма. Если рвота или диарея мучает по пять раз в день, то следует незамедлительно обратиться к врачу. Такие рекомендации касаются взрослого человека, а вот если дискомфорт испытывает ребёнок, то необходимо как можно скорее попасть к специалисту из-за опасности обезвоживания организма. Этот пункт тоже немаловажный, ведь в жару необходимо пить как можно больше воды, но даже в этом случае лучше соблюдать рекомендации, которые ранее дали специалисты.

Источник: russian.rt.com



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

10.03 / Не узнать: первое фото Леди Гаги и Адама Драйвера со съемок фильма об убийстве Маурицио Гуччи его женой Патрицией

20.01 / Посмертный опыт. Что мы знаем?

24.04 / Названы нарушения, о которых говорят холодные ладони

17.09 / Отец Джиджи Хадид подтвердил, что она родила первенца, но взял свои слова обратно

21.09 / Пес в 3 часа ночи видит нечто в доме и другие аномальные случаи с домашними животными

17.05 / Коронавирус «вышел» из лаборатории или появился естественно? Ученые считают, что это открытый вопрос

28.06 / Мнение: Sea Breeze 2021

25.03 / Финалистка «Почти знаменит» рассказала об издевательствах на музыкальных шоу в России

11.03 / Вассерман рассказал о “проблемах с головой” у Байдена: Было известно еще до вброса голосов

02.10 / Дональд Трамп заразился коронавирусом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика