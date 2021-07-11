Диетолог Марина Хорол рассказала об опасных продуктах питания в жаркую погоду

Врач-диетолог Марина Хорол пояснила об опасных продуктах питания, которые не следует потреблять в жаркую погоду. Среди них важное место занимает мясо и любые мясные блюда.

Высокая температура негативно сказывается на любых продуктах питания, но больше всего подвержены негативному влиянию баранина и свинина. Также такие блюда сильно нагружают желудочно-кишечный тракт и могут спровоцировать диарею и даже отравление. Если же мясного не удаётся избежать, то лучше выбирать мясо кролика или птицу. Относительно безопасной является рыба. Несмотря на это, лучше всего изменить на время аномальной жары рацион и внести в него больше овощей, молочных продуктов, фруктов и других «лёгких» продуктов. В этом случае организм не будет перегружен и состояние заметно улучшиться после приёма пищи.

Диетолог также посоветовала внимательно следить за состоянием организма. Если рвота или диарея мучает по пять раз в день, то следует незамедлительно обратиться к врачу. Такие рекомендации касаются взрослого человека, а вот если дискомфорт испытывает ребёнок, то необходимо как можно скорее попасть к специалисту из-за опасности обезвоживания организма. Этот пункт тоже немаловажный, ведь в жару необходимо пить как можно больше воды, но даже в этом случае лучше соблюдать рекомендации, которые ранее дали специалисты.

Источник: russian.rt.com