 

УЕФА оштрафовал Англию за поведение фанов во время полуфинального матча ЕВРО 2020 с Данией

11.07.2021, 9:52, Новости дня
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Штраф англичанам назначили также за нарушения во время исполнения национальных гимнов и использование пиротехники.

Полуфинал Евро 2020 проходил в Лондоне на стадионе “Уэмбли” 7 июля. Англия победила сборную Дании в овертайме со счетом 2:1. В соцсетях опубликовали видео, на котором зафиксировали, как готовящемуся к пенальти датскому голкиперу Касперу Шмейхелю светят в лицо лазерной указкой.

Британское издание JOE.co.uk писало, что болельщики сборной Англии осудили поведение человека, который использовал лазерную указку.

Контекст:

В финале Евро 2020, который назначен на 11 июля, сборная Англии должна сыграть против сборной Италии.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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