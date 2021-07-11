В Олимпиаде в Токио от Госпогранслужбы Украины примут участие пять спортсменов

В Японию поедут: боксер Александр Хижняк и легкоатлеты – Иван Банзерук, Марина Бех-Романчук, Ольга Саладуха Марина Килипко.

Хижняк будет выступать в весовой категории до 75 кг. Банзерук представит Украину в спортивной ходьбе на 50 км, Бех-Романчук – в прыжкаи в длину, Саладуха выступит в тройных прыжках, Килипко – в прыжках с шестом.

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Национальный олимпийский комитет Украины 7 июля утвердил состав сборной для участия в Олимпиаде 2020 в Токио. Об этом говорится на сайте НОК. Украину будут представлять 158 олимпийцев в 25 видах спорта (30 дисциплинах).

Контекст:

Олимпийские игры 2020 года должны были пройти в Токио с 24 июля по 9 августа прошлого года, из-за распространения коронавирусной инфекции соревнования перенесли на 23 июля – 8 августа 2021 года.

Правительство Японии решило не допускать иностранных зрителей на Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио из-за пандемии, решение об этом было принято 9 марта.

С решением японских властей согласились Международный олимпийский комитет и Международный паралимпийский комитет. Организаторы Игр пообещали вернуть деньги за уже приобретенные иностранцами билеты на соревнования.

28 апреля МОК опубликовал правила безопасности, которых должны придерживаться участники Олимпиады в Токио. В частности, все участники Игр должны пройти два ПЦР-теста на коронавирус перед вылетом в Японию. Спортсмены и все, кто будет с ними контактировать, ежедневно будут сдавать тесты на коронавирусную инфекцию.

Правительство Японии 7 июля приняло решение объявить чрезвычайное положение в связи с пандемией коронавируса в Токио накануне Олимпиады.

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