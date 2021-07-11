Игровые приставки PlayStation 4 и Xbox One стали дефицитным товаром в магазинах

Игровые приставки прошлого поколения PlayStation 4 и Xbox One стали дефицитным товаром в магазинах и перестали продаваться. Причина заключается в дефиците полупроводников.

Производительные процессоры и видеокарты уже сейчас являются желанным объектом многих геймеров, но ввиду жёстких ограничений или завышенной цены приобрести их практически невозможно. Похожая ситуация случилась и с консолями PlayStation 4 и Xbox One. Фирменные магазины просто перестали получать новые партии товаров от Sony и Microsoft соответственно, даже несмотря на имеющийся спрос. Точной даты возобновления поставок пока нет, так как во всём виноват дефицит полупроводников. На этом фоне консоли начали появляться в продаже у ритейлеров, но по существенно завышенной цене.

Подобное коснулось не только игровых приставок, но и фирменной периферии. Даже в случае, когда уже имеется нужная консоль, но появилось желание докупить геймпад DualShok 4, покупатель столкнётся с аналогичной проблемой отсутствия товара у официального дилера. Это же касается продуктов для Xbox One, пишет интернет-издание NewInform.