 

Игровые приставки PlayStation 4 и Xbox One стали дефицитным товаром в магазинах

11.07.2021, 9:48, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Игровые приставки прошлого поколения PlayStation 4 и Xbox One стали дефицитным товаром в магазинах и перестали продаваться. Причина заключается в дефиците полупроводников.
Производительные процессоры и видеокарты уже сейчас являются желанным объектом многих геймеров, но ввиду жёстких ограничений или завышенной цены приобрести их практически невозможно. Похожая ситуация случилась и с консолями PlayStation 4 и Xbox One. Фирменные магазины просто перестали получать новые партии товаров от Sony и Microsoft соответственно, даже несмотря на имеющийся спрос. Точной даты возобновления поставок пока нет, так как во всём виноват дефицит полупроводников. На этом фоне консоли начали появляться в продаже у ритейлеров, но по существенно завышенной цене.

Подобное коснулось не только игровых приставок, но и фирменной периферии. Даже в случае, когда уже имеется нужная консоль, но появилось желание докупить геймпад DualShok 4, покупатель столкнётся с аналогичной проблемой отсутствия товара у официального дилера. Это же касается продуктов для Xbox One, пишет интернет-издание NewInform.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

14.09 / В небе над Китаем возник «Хогвардс»

24.05 / Мнение: Письмо: “Вляпалась в историю с парнем на 21 год младше”

05.12 / Мнение: Голод на Бали, рыба в СССР и цены в Особторге

08.05 / Мнение: Навальный снова «узник совести»

05.11 / Останки одного из древнейших родичей млекопитающих нашли в США

26.08 / Екатерина Климова воссоединилась с бывшим мужем на выпускном дочери

25.06 / В Екатеринбурге признали незаконным обыск в квартире подозреваемого в краже обоев

15.12 / Мнение: “Налоговый майдан” в Киеве

24.03 / В России хотят индексировать пенсии старшим по домам

22.04 / Мнение: Письмо: “Оба минусы по отношению друг к другу”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика