Британские педагоги рассказали о пользе компьютерной игры при изучении природы

Учителя из Великобритании сообщили, что компьютерная игра помогает изучить дикую природу. Так, геймеры Red Dead Redemption 2 лучше узнавали животных по снимках.

Педагог написал пост, где была прикреплена ссылка на работу ученых университета Эксетера и колледжа Труро. Оказалось, дети, играющие в Red Dead Redemption 2, хорошо узнавали представителей фауны и в среднем обозначали 10 из 15 представленных видов.

Как пишет «Нью Информ», британские учителя считают, что подобный опыт демонстрирует возможное потенциальное использование высокобюджетных компьютерных игр для обучения. Но они предупреждают, что детям, которым не исполнилось 18 лет, увлекаться подобными играми нельзя.