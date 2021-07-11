Названы продукты для восстановления работы печени

Медики рассказали о продуктах, которые необходимо употреблять для восстановления работы печени. Этот орган является очень важным, поскольку защищает организм от различных токсинов.

Для восстановления работы печени подойдет чеснок. В нем содержится вещество аллицин, которое придает продукту привычный вкус и запах. После потребления чеснока стремительно повышается уровень ферментов. Таким образом, предотвращается преждевременное повреждение тканей печени. К тому же оказывается антиоксидантный эффект.

Клетки печени может восстановить и зеленый чай. Желчегонное действие оказывает кофеин, содержащийся в напитке. Зеленый чай обладает мочегонным эффектом, поэтому через почки выводятся вредные вещества.

Множество полезных элементов содержатся в овощах и зелени. Для здоровья кишечника является незаменимой растительная клетчатка. Она помогает выводить токсины и очищать организм от накопившихся шлаков. В большинстве овощных продуктов присутствуют гепатоциты, выступающие в роли строительного материала для клеток органа.

В рацион рекомендуется включить тыкву. В ней содержатся вещества, которые ускоряют восстановление клеток печени. Желчный отток улучшает артишок, он приводит в норму биохимические процессы, протекающие в органе. Если говорить о фруктах, то особое внимание необходимо уделить дыне, пишет портал Newinform.