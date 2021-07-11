 

Макгрегор сломал ногу в первом раунде и проиграл Порье

11.07.2021, 9:12, Новости дня
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В главном бою турнира UFC 264 в Лас-Вегасе ирландский боец MMA Конор Макгрегор сломал ногу и потерпел поражение от американца Дастина Порье.

Поединок был остановлен в конце первого раунда, когда Макгрегор сломал левую ногу. Судья присудил победу Порье, информирует RT.

В первом раунде Конор, падая от ударов соперника, неудачно наступил на левую ногу, в результате чего он ее вывернул. После чего боец не смог продолжить поединок, поскольку доктор не позволил ему выйти на второй раунд, передает «Московский комсомолец».

Conor needs to retire for good now.#UFC264 pic.twitter.com/rNF4bpfcGB

— Hasan siddiqui (@HasanDoesGFX) July 11, 2021

Американский боец победил техническим нокаутом, а ирландец покинул октагон на носилках. Свой проигрыш он объяснил тем, что ему не хватило соревновательной практики. Макгрегор заявил, что это не последний бой, однако ирландцу вряд ли разрешат четвертый раз драться с Порье.

Conor McGregor was carted out of the arena after suffering a leg injury during #UFC264 pic.twitter.com/KDAXLgUPDz

— SportsCenter (@SportsCenter) July 11, 2021  

Ранее чемпион мира и Европы по смешанным единоборствам Андрей Семенов заявил, что ход боя Конора Макгрегора и Дастина Порье будет зависеть от того, кто угадает с тактикой.

Первая встреча спортсменов прошла в 2014 году, тогда в первом раунде победил ирландец. Второй бой прошел в январе 2021 года, досрочную победу во втором раунде одержал американский атлет. После боя Макгрегор заявлял, что не намерен завершать спортивную карьеру.



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