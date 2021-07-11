 

Названо число прошедших вакцинацию от COVID в Москве иностранцев

11.07.2021, 9:12, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В общей сложности 68 тыс. иностранных граждан прошли вакцинацию от COVID-19 в Москве, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.

Как отметили в оперштабе, 7 июля в Москве начал работу крупнейший пункт вакцинации в «Лужниках», предназначенный в основном для работы с иностранными гражданами, работающими и постоянно проживающими в столице. «Его пропускная способность составляет около 15 тысяч человек в сутки. За четыре дня 24 тысячи иностранцев сделали здесь прививку от коронавирусной инфекции. Причем центр вакцинации готов принимать в два раза больше посетителей ежедневно», – рассказали в ведомстве, передает РИА «Новости».

Там сообщили, что сектора С и D в «Лужниках» предназначены для вакцинации физлиц. Пункт в здании центра выдачи коньков принимает организованные группы иностранных работников.

Ранее сообщалось, что российское правительство прорабатывает поручение президента Владимира Путина по вакцинации иностранных граждан от коронавируса, в первую очередь будут рассмотрены вопросы вакцинации трудовых мигрантов и иностранцев, которые уже находятся в России.

Вакцинация иностранных граждан проводится однокомпонентной вакциной «Спутник Лайт», разработанной в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

06.03 / В Киеве прошла акция в поддержку возвращения Гостиного двора столичной общине

03.11 / Число жертв землетрясения в Турции возросло до 109 человек

14.10 / Biznes Alert – диверсификация поставок газа в ЕС лишает Россию козырной карты

06.10 / “Не мой путь – сидеть дома и воспитывать ребенка”. Ризатдинова рассказала о самореализации

08.08 / Зеленский призвал украинцев воздержаться от действий, связанных с выборами в США

21.08 / Самоизоляцию для пожилых решили отменить в Подмосковье

30.04 / Учебное заведение Кивы “задним числом” опубликовало сборники с его материалами, которых до этого там не было – Bihus.info

20.11 / Вооруженный мужчина напал на людей на западе Германии

08.12 / Джоли рассказала женщинам, как нужно действовать в случае насилия

06.03 / Премьер Словакии ответил на российское предложение вернуть «Спутник V»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика