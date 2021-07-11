Из-за аварии на деньгохранилище «Норникеля» в озеро Пясино попало 26 миллиардов рублей

В ночь с 10 на 11 июля на поверхности озера Пясино близ Норильска рыбаки обнаружили толстый слой бумажных денег разного достоинства.

Они немедленно обратились к экологам и в Природоохранную прокуратуру.

В озеро Пясино впадает река Норильская, на берегу которой стоит деньгохранилище «Норникеля». Там хранится вся рублёвая часть состояния Олега Дерипаски. Экологи полагают, что сначала деньги попали в Норильскую, а уже затем в озеро. Здесь меньшая часть купюр опустилась на дно, а остальные плавают на поверхности, перекрывая рыбе доступ к воздуху.

– Опаснее всего то, что разрыв, очевидно, произошёл на купюропроводе высокого давления, по которому грязные деньги поступают на отмывку в промышленный ландромат. В реку и озеро попали именно грязные деньги, и это усугубляет ситуацию. «Норникель» не предпринимает мер для сбора денег. Они даже никому не сообщили об аварии, – заявил эколог Георгий Каваносян.

В «Норникеле» не считают утечку значительной и призывают экологов не разводить панику.

– Мы провели ревизию в деньгохранилище и обнаружили, что потеряно всего 26 миллиардов рублей. Эта сумма не является для «Норникеля» значительной и не грозит окружающей среде серьёзными последствиями, – сообщили в пресс-службе компании.

Сегодня на реке Норильская начали ставить боновые заграждения, однако специалисты уверены, что эта мера запоздала. Сейчас необходимо активное траление сетями акватории озера, чтобы спасти уникальную флору и фауну Пясино.

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