10 июля оккупанты на Донбассе нарушали режим тишины 11 раз – штаб ООС

“Вблизи Мироновского оккупанты применяли артиллерийские системы калибра 122 мм. Недалеко от Водяного у Донецка противник открывал огонь из минометов 120-го калибра. У Водяного в Приазовье враг дважды совершал обстрелы из артиллерийских систем калибра 122 мм и гранатометов различных систем. Неподалеку от Широкино российские наемники обстреливали украинские позиции из минометов 82-го калибра. В направлении Светлодарска враг открывал огонь из минометов 120-го и 82-го калибров, станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов. В районе населенного пункта Пески вооруженные формирования РФ обстреливали позиции наших защитников из минометов 82-го калибра. Неподалеку от Золотого-4 противник применял противотанковый ракетный комплекс”, – проинформировали в штабе.

Кроме этого, в районе ООС было зафиксировано три пролета беспилотников оккупантов с пересечением линии разграничения.

“Боевых потерь среди украинских военных нет. На обстрелы противника наши защитники открывали огонь”, – говорится в сообщении.

С начала суток 11 июля нарушений режима тишины на Донбассе не зафиксировано.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/videos/511113436830481/

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным президента Украины Владимира Зеленского, за время конфликта погибло более 14 тыс. человек.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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