В Украине за сутки сделали 42,3 тыс. прививок от коронавируса

21 074 человека получили первую дозу вакцины, 21 234 – получили вторую и завершили вакцинацию.

“С начала прививочной кампании привито 2 298 302 человека, из них получили одну дозу 2 298 300 человек, а полностью иммунизированы (получили две дозы) 1 164 676 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 3 462 976 прививок”, – говорится в сообщении.

10 июля прививки делали 229 мобильных бригад, также работали 475 прививочных пунктов и 148 центров вакцинации.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/1894708604025569

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen).

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля.

За первое полугодие 2021 года в Украину было поставлено 5,1 млн доз вакцин от коронавируса, сообщило Министерство финансов.

Согласно календарному плану на 2021 год, до ноября хотят привить медиков, военнослужащих из состава операции Объединенных сил, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко обещал, что до конца 2021 года все желающие в стране смогут вакцинироваться против коронавируса. При этом за лето прививки “как минимум” и “гарантированно” получат 5 млн украинцев, прогнозирует он.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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