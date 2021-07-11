 

Расследование: Аппаратная защита от майнинга превратит вашу RTX3060 в GTX660

11.07.2021, 8:51, Разное
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Пресс-служба компании NVIDIA сообщила о начале поставок видеокарт с аппаратной защитой от майнинга, обновленный BIOS которых содержит дополнительные сигнатуры обнаружения майнинг-процессов и привязку к серийному номеру видеочипа для предотвращения перепрошивки.

Эксперты, получившие новый мегадевайс в обмен на купчую нескольких дальневосточных гектаров с лесом у наших китайских партнеров, провели ряд независимых проверок, о результатах которых сообщаем в этой статье.

АппаратнаяВо всех запущенных игровых продуктах поведение видеокарты было странным и наиболее характерной особенностью, сразу бросившейся в глаза, стало резкое падение частоты кадров во время динамических сцен. Для сброса защиты помогала только перезагрузка компьютера, но этого хватало буквально на 5-10 минут игрового времени, затем проблема повторялась снова. Наихудший результат был получен в Daggerfall и Morrowind, где средний FPS не превысил 5, а лучший был получен в Pac-Man с 15 FPS.

Представители NVIDIA подтвердили возможность ложных срабатываний защиты и отметили, что такие случаи крайне редки и не должны существенно испортить игровой процесс.

– Технология пока не обкатана на все 100%, поэтому всем не желающим за свой счет тестировать новинки могу порекомендовать нашу линейку Quadro, в которой отсутствуют ограничения на скорость вычислений или приобрести для игры специально предназначенную для этого приставку к TV. Напомню также об известном лайфхаке – просто отсядьте от монитора или телевизора подальше, тогда картинка заиграет новыми красками, станет гораздо плавнее и раскроется перед вами во всей красе, – заявил пресс-секретарь NVIDIA Нейтан Дрейк.

Напомним, что ранее NVIDIA анонсировала серию девайсов, предназначенных для классического майнинга – PickAxe и пообещала подарок в виде специальной каски с налобным фонарем и логотипом компании первым 100 000 человек, оформившим предзаказ на новую продукцию.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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