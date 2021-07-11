Казаки-разбойники. История вольнолюбивых войск

Казаки, по мнению многих, – преданные царю люди, всегда подчинявшиеся воле монарха. Но так ли это?

Казаки — «вольные» люди

В 15-м веке на территориях Восточной Европы, через которые проходили крупные торговые пути, начали скапливаться массы людей. Эти поселения со временем обзавелись традициями и собственными военными отрядами.

Именно люди, селившиеся неподалёку от Дона, Днепра, Яика и Волги, начали называться казаками. В переводе с тюркского слово «казак» означает «вольный человек». И вольница казачья была не только в освобождении от налогов и податей.

Шайки донских казаков наводили страх на улусы ногаев, громили их, нередко грабили рыболовов, проезжих купцов и татарских послов. Иван IV Грозный регулярно получал жалобы на казаков от князя Юсуфа и мурзы Измаила.

Царь велел повесить нескольких казаков в присутствии ногайских послов, чтобы «вольным людям» неповадно было. А князьям в 1553 году написал, что «из дружбы к ним Волгу от разбойников казаков очистил, а другим дал крепкую заповедь жить смирно». Грозный уверял татарских союзников, что все злые казаки казнены, а на место их поставлены казаки добрые, «в которых воровства нет». Правда, через несколько лет добрые казаки ограбили и побили русских людей, шедших в Астрахань.

Однако стоит отметить, что Иван IV частично смог направить энергию казаков в нужное для России русло: царь задействовал «вольных людей» в осаде и взятии Казани.

В начале 1580-х ватага атамана Ивана Кольцо без царского на то дозволения вела войну против ногайской орды на Яике. Казаки взяли столицу ногайских татар Сарайчик, «погромом погромили» и отправились на Волгу. Там они соединились с дружиной Ермака Тимофеевича и стали думу думать, чем дальше заниматься. От Казани уже шло 40-тысячное войско, которому царь-батюшка приказал очистить Волгу от воровских атаманов. Тут как нельзя кстати подвернулось предложение Максима Строганова: он просил казаков припугнуть сибирского хана. Так и отправились вольные люди «пугнуть татар хана Кучума», вместе с этим покорив Сибирь.

Доставляли хлопоты казаки и царю Фёдору Иоанновичу. В 1584-м несколько сот волжских казаков поселились на берегах Яика, обжились земляными укреплениями и принялись нагонять страх на ногаев. Особенно доставалось князю Урусу, который постоянно жаловался на разбои царю. Но тот ответил просто, что казаки — «беглецы, бродяги, и живут там самовольно».

В 17-м веке казалось, что казаки немного поутихли и занялись мирной торговлей с Москвой. Как бы не так: в начале века верховые казаки захватили несколько южных волостей, выгнали из поместий служилых дворян и боярских детей и стали сами «кормиться» с местных сёл и деревень. Низовые казаки, соединившись с запорожскими черкасами, принялись жечь подмосковные города Романов, Углич, Кашин. И до того не слишком тёплые отношения между Доном и Москвой значительно охладились.

Взбунтовались и запорожцы. Поляки и литовцы долгое время притесняли представителей православной веры, и казаки устали это терпеть. С 1530−1540-х запорожцы совершали набеги на польских дворян, сжигали их имения. Со временем эти беспорядки переросли в восстание Богдана Хмельницкого.

Ещё сильнее обострилась ситуация в период бунташного века. Крупнейший бунт 17-го столетия против царя Алексея Тишайшего возглавил казак Степан Разин. По мнению многих казаков, усилившаяся после Смутного времени российская государственность ущемляла их права и свободу. Восставшие казаки проиграли, понеся жестокое наказание за мятеж.

На службе у русских императоров

Превращая Русское государство в Российскую империю, Пётр Великий думал о поголовном подчинении граждан его страны государству. Подчинение это касалось и казаков.

Разумеется, подобная политическая тенденция вызывала недовольство среди представителей свободолюбивого казачества.

К примеру, против власти монарха восстал атаман Кондратий Булавин вместе с подчинёнными ему донскими казаками. Сторонники Булавина убивали офицеров и солдат армии Петра I, но потерпели поражение. Помимо репрессий, которым подверглись мятежники, это восстание привело к ликвидации независимости Донского войска.

Во второй половине 18-го столетия Екатерина II опасалась, что запорожцы поддержат восстание Емельяна Пугачёва, как когда-то Иван Мазепа поддержал восстание Булавина. Из-за этого императрица приказала распустить Запорожскую Сечь. Также за участие в событиях 1773−1774 годов Екатерина II расформировала Волжское казачье войско.

Также при Екатерине Великой казаки, называемые гайдамаками, совершали набеги на помещиков из Польши. Однако эти случаи вскоре сошли на нет из-за присоединения части польских земель к Российской империи.

В 19-м веке казачество верно служило русским императорам. Сыны Тихого Дона помогали решать внешние проблемы: они доблестно воевали против армии Наполеона Бонапарта, сражались с горцами, бились с войсками Османской империи.

Во время Первой русской революции 1905−1907 гг. верные династии Романовых казаки занимались разгонами демонстраций, иногда прибегая к использованию нагаек и огнестрельного оружия. Многие революционеры-социалисты были евреями, из-за чего в Российской империи усилились антисемитские настроения. Некоторые представители казачества участвовали в еврейских погромах начала 20-го столетия. Солдаты и казаки, по долгу службы призванные защищать порядок, часто ждали, пока погромы закончатся сами собой, мешая отрядам самообороны помогать евреям. Засвидетельствованы случаи, когда 26 мая 1905 года в Минске и 29 мая в Брест-Литовске казаки и солдаты стреляли по евреям на улице.

В годы Гражданской войны среди белых казаков были сильны антисемитские настроения. Участились убийства по национальному признаку, в том числе в ходе еврейских погромов. Барон Пётр Врангель в своих «Воспоминаниях» писал о попытках остановить погромные настроения и террор, однако такие лихие атаманы, как Андрей Шкуро, продолжали разбойничать, испортив своими действиями репутацию Белого движения.

Красные казаки не уступали в жестокости белым. Они убивали своих братьев-казаков, следуя заветам манифеста о расказачивании. Также казаки, присягнувшие власти большевиков, устраивали еврейские погромы во время Советско-польской войны.

Впрочем, в Гражданскую войну убивали не только красные и белые казаки. Летом 1919-го сторонники Петлюры устроили погром в Белой церкви еврейской общины. После их ухода банда атамана Зелёного превратила погром в настоящую кровавую резню. К Зелёному присоединились и терские казаки из Добровольческой армии. В сентябре эти же казаки бесчинствовали в Фастове. Но одними грабежами и убийствами тогда не ограничилось. Известен случай, когда казаки ворвались в синагогу во время Иом-Киппура, избили молящихся, изнасиловали и женщин и разорвали священные свитки Торы. Тогда погибло около 1 тыс. человек.