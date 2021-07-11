Грядут большие перемены — возможно, пенсии отмена?

Судя по количеству всяческих измышлений насчет будущего страны, выборы в Госдуму неотвратимо приближаются. И самая беспроигрышная тема, чтобы напомнить о себе любимом, — пенсии. Вот и господин Жириновский не преминул высказаться по сему животрепещущему вопросу: лидер ЛДПР предрек к 2030 году повышение пенсионного возраста аж до 70 лет.

Ну а поскольку сие прискорбное событие грядет, по его мнению, только через 8-9 лет, то всем желающим можно смело фантазировать. И чем страшнее будут домыслы, тем больший отклик они вызовут в СМИ. Наши акулы пера дятлы клавиатуры вообще любят смаковать разные предположения. Их хлебом не корми, дай пообсуждать кто что сказал-предсказал.

Как сообщает Ura.ru, свой прогноз будущего российских пенсионеров дал экономист Сергей Жаворонков, который напророчил вообще полную отмену государственных пенсий:

«Я думаю, что возможна полная отмена пенсий, потому что они рассматриваются правящей группировкой как непрофильные расходы. Пенсионный возраст уже повысили — почему бы их вовсе не отменить? Я не вижу таких ограничений».

Впрочем, он допустил назначение пенсий по китайскому варианту. Если не в курсе, в Поднебесной их достойны лишь госслужащие.

Не остался в стороне и финансовый аналитик Виталий Калугин, который счел слова Жириновского «троллингом». Будучи экономистом, он расценил выход на пенсию в 70 лет как неоправданный: если учитывать, что продолжительность жизни российских мужчин в среднем составляет 67-68 лет, то до выхода на пенсию они вообще не доживут, а предпенсионеры будут вести нищенское существование.

«Мы в таком случае обрекаем людей, которым по 50-60 лет, на нищету».

По мнению Калугина, проблемы в Пенсионном фонде никуда не денутся. Зарплаты граждан будут все уменьшаться, и «к 2030 году пенсия превратится в пособие на нищенство».

Как сообщает «Рамблер», Совет Федераций назвал слухи об увеличении пенсионного возраста россиян «необоснованной страшилкой». В общем-то, такая тенденция получает у нас все большее распространение. Правда непонятно, чего добиваются эксперты, стараясь запугать народ… Посмею предположить, что их реакция населения мало волнует. Главное для таких прорицателей — «прокукарекать а там хоть не рассветай».

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