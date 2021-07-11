 

Грядут большие перемены — возможно, пенсии отмена?

11.07.2021, 8:32, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Судя по количеству всяческих измышлений насчет будущего страны, выборы в Госдуму неотвратимо приближаются. И самая беспроигрышная тема, чтобы напомнить о себе любимом, — пенсии. Вот и господин Жириновский не преминул высказаться по сему животрепещущему вопросу: лидер ЛДПР предрек к 2030 году повышение пенсионного возраста аж до 70 лет.

Ну а поскольку сие прискорбное событие грядет, по его мнению, только через 8-9 лет, то всем желающим можно смело фантазировать. И чем страшнее будут домыслы, тем больший отклик они вызовут в СМИ. Наши акулы пера дятлы клавиатуры вообще любят смаковать разные предположения. Их хлебом не корми, дай пообсуждать кто что сказал-предсказал.

Как сообщает Ura.ru, свой прогноз будущего российских пенсионеров дал экономист Сергей Жаворонков, который напророчил вообще полную отмену государственных пенсий:

«Я думаю, что возможна полная отмена пенсий, потому что они рассматриваются правящей группировкой как непрофильные расходы. Пенсионный возраст уже повысили — почему бы их вовсе не отменить? Я не вижу таких ограничений».

Впрочем, он допустил назначение пенсий по китайскому варианту. Если не в курсе, в Поднебесной их достойны лишь госслужащие.

Не остался в стороне и финансовый аналитик Виталий Калугин, который счел слова Жириновского «троллингом». Будучи экономистом, он расценил выход на пенсию в 70 лет как неоправданный: если учитывать, что продолжительность жизни российских мужчин в среднем составляет 67-68 лет, то до выхода на пенсию они вообще не доживут,  а предпенсионеры будут вести нищенское существование.

«Мы в таком случае обрекаем людей, которым по 50-60 лет, на нищету».

По мнению Калугина, проблемы в Пенсионном фонде никуда не денутся. Зарплаты граждан будут все уменьшаться, и «к 2030 году пенсия превратится в пособие на нищенство».

Как сообщает «Рамблер», Совет Федераций назвал слухи об увеличении пенсионного возраста россиян «необоснованной страшилкой». В общем-то, такая тенденция получает у нас все большее распространение. Правда непонятно, чего добиваются эксперты, стараясь запугать народ… Посмею предположить, что их реакция населения мало волнует. Главное для таких прорицателей — «прокукарекать а там хоть не рассветай».

Ненадежный источник: РИА Fognews



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

21.11 / Мнение: Пехотный дрон “Mission Master”

02.06 / Зеленский заявил об угрозе “российского блицкрига” в Донбассе

27.02 / Приход — в расход

23.06 / В Московской области врачи вырезали у юной пациентки гигантскую опухоль

14.08 / Японию вынудили сдаться не атомные бомбардировки США, а наступление СССР

03.12 / Oppo Reno5 начали рекламировать в магазинах ещё до анонса

11.07 / Мнение: Жить не по лжи в Твери!

09.06 / Начинается строительство двух станций центрального участка Троицкой линии московского метро

30.07 / Параллельные миры. Случай со таинственной пассажиркой

21.08 / Российский одеколон Boris с ароматом перегара завоевал сердца миллиона европейских женщин

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика