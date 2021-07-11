 

Мошенники добрались до космонавта на МКС

11.07.2021, 8:31, Разное
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Российский космонавт Олег Новицкий рассказал, что телефонные мошенники смогли дозвониться на Международную космическую станцию (МКС).

По его словам, злоумышленники представились сотрудниками банка.

– Наверное, не очень умело, поскольку это было очень очевидно, что выходят на связь мошенники. Поэтому в этом плане мы не пострадали, — заявил Новицкий.

В ходе прямого включения с МКС в рамках международного онлайн-тренинга по кибербезопасности Cyber Polygon 2021 космонавт отметил, что его не пытались взломать напрямую. Он считает, что у него много ценной информации, поэтому до него добрались мошенники.

Ранее сообщалось, что за первый квартал 2021 года из-за действий мошенников россияне потеряли порядка трех миллиардов рублей. Это оказалось в полтора раза больше, чем за аналогичный период 2020-го. Количество мошеннических операций по сравнению с четвертым кварталом 2020 года выросло на 40 процентов и превысило 237 тысяч.



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