Мошенники добрались до космонавта на МКС

Российский космонавт Олег Новицкий рассказал, что телефонные мошенники смогли дозвониться на Международную космическую станцию (МКС).

По его словам, злоумышленники представились сотрудниками банка.

– Наверное, не очень умело, поскольку это было очень очевидно, что выходят на связь мошенники. Поэтому в этом плане мы не пострадали, — заявил Новицкий.

В ходе прямого включения с МКС в рамках международного онлайн-тренинга по кибербезопасности Cyber Polygon 2021 космонавт отметил, что его не пытались взломать напрямую. Он считает, что у него много ценной информации, поэтому до него добрались мошенники.

Ранее сообщалось, что за первый квартал 2021 года из-за действий мошенников россияне потеряли порядка трех миллиардов рублей. Это оказалось в полтора раза больше, чем за аналогичный период 2020-го. Количество мошеннических операций по сравнению с четвертым кварталом 2020 года выросло на 40 процентов и превысило 237 тысяч.