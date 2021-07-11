Назван оптимальный размер платежа по ипотеке

Оптимальный размер ежемесячного платежа по ипотеке составляет 45-50% от доходов заемщика, сообщил директор по продуктам платформы залогового кредитования Online-Ipoteka Дмитрий Питецкий, отметив, что такие расходы на кредитные платежи позволят сохранить качество жизни.

Как отметил эксперт, если заемщик тратит на кредитные платежи не больше половины ежемесячного дохода, он сможет сохранить качество жизни и отложить необходимую сумму в качестве подушки безопасности, передает РИА «Новости».

По его словам, если же ежемесячно приходится платить по кредиту 70-80% от дохода и более, стоит подумать о дополнительных источниках заработка или рефинансировании задолженности. Например, на этапе оформления при высоком показателе «платёж/доход» имеет смысл увеличить срок кредитования для сокращения ежемесячной долговой нагрузки, добавил Питецкий.

30 июня президент Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что льготная ипотека под 6,5% сыграла положительную роль, несмотря на рост цен на жилье.