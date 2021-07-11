 

Россиянам рассказали, как защитить от мошенников личные данные

11.07.2021, 8:18, Новости дня
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Чтобы уберечь свои личные данные от мошенников россиянам стоит сократить пользование соцсетями и установить на гаджеты VPN-программу и создать сложные пароли, рассказывает агентству «Прайм» партнер и директор компании «ИТ-Резерв» Павел Мясоедов.

По его словам, мошенники и агрессивные рекламодатели редко звонят по случайным номерам. Чаще всего они пользуются специальными базами данных. «Такие базы составляются организациями, работающими в серой зоне. Туда попадает информация из самых разных источников, к наполнению которых, к сожалению, причастны и мы сами», – цитирует «Прайм» эксперта.

По его словам, следует заботиться о сохранности своих персональных данных и не раздавать телефонный номер кому попало. Лучше избегать пользования публичными сетями, а если уж пришлось оставлять контактные данные – использовать отдельную электронную почту. Можно работать через VPN-программу и устанавливать сложные пароли во избежание их компрометации и последующей утечки данных.

Как отметил Мясоедов, если мошенники уже завладели вашим номером, можно установить приложение по отслеживанию вредоносных звонков, говорить коротко и класть трубку при малейших подозрениях, никогда не перезванивая незнакомцам. Придерживаясь этих правил, вы перестанете быть интересны аферистам и, возможно, они удалят ваш номер из своих баз, заключил он.

Ранее администрация сети RSNet (Russian State Network, сегмент интернета для российских органов власти) предупредила, что мошенники могут использовать почтовый домен gov.ru для рассылки фишинговых писем.



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