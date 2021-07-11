 

Собянин заявил, что в Москве преодолены пиковые значения по COVID

11.07.2021, 8:18, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В Москве наблюдается стабилизация ситуации и небольшое снижение уровня заболеваемости, преодолены пиковые значения, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Москва, конечно, переживает очень сложные времена. Слава богу, мы преодолели пиковые значения, сейчас наблюдаются некоторая стабилизация и даже небольшое снижение уровня заболеваемости», – сказал он в интервью телеканалу «Россия-1», передает ТАСС.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в Москве отмечается определенная стабилизация ситуации с коронавирусом. По ее словам, введенные ограничения и интенсивная вакцинация работают.

В июне на фоне роста случаев коронавируса мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому посещение кафе и ресторанов в Москве с 28 июня возможно только для посетителей, которые переболели коронавирусом, имеют отрицательный тест или сделали прививку. Также с 22 июня введен временный запрет на проведение массовых мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек. При этом летние кафе и веранды в Москве можно посещать без QR-кода до 1 августа. На продуктовые магазины и аптеки в Москве система QR-кодов распространяться не будет.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

06.07 / Молодежный форум «Территория смыслов» открылся в Солнечногорске

12.03 / Госдеп «ударил ножом в спину» сотрудников посольства США в Багдаде

05.06 / Путин поделился ожиданиями от будущей встречи с Байденом

05.07 / “Беременна или нет?” Экс-солистка “НеАнгелов” Каминская показала округлившийся живот

24.11 / В горах США обнаружили таинственный артефакт

19.05 / В Приморье создана технология для производства фотонных суперкомпьютеров

17.12 / Названы самые яркие высказывания Путина на итоговой пресс-конференции

24.06 / В Турции обнаружены руины замка времен Урарту

05.11 / CNN – эксперты считают — Ван Гог страдал от белой горячки из-за алкогольной абстиненции

27.02 / Швейцарец выиграл в лотерею 210 млн евро

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика