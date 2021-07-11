 

В Украине за сутки подтвердили 290 случаев COVID-19

11.07.2021, 8:04, Новости дня
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Среди заболевших – 23 детей и семь медиков.

Умерло за сутки пять человек, выздоровело 374 пациента, госпитализированы 374 заболевших.

“За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (91), Днепропетровськой (35), Киевской (24), Одесской (22) и Харьковской (18) областях”, – сообщили в Минздраве.

С начала эпидемии в Украине подтвердили 2 241 043 случая коронавируса, умерло 52 597 человек, выздоровело 2 177 293 пациента.

10 июля в Украине провели 25 356 тестирований на коронавирус, из них 12 885 – методом ПЦР, 3296 – методом ИФА, а также 9175 экспресс-тестов на антиген. С начала эпидемии в стране сделали более 11 млн ПЦР-тестов на коронавирус.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/1894698764026553

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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