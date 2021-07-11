В Раде назвали Украину колыбелью фашизма в Европе

Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива раскритиковал украинского президента Владимира Зеленского за поддержку националистических настроений в стране и назвал Украину колыбелью фашизма в Европе.

Парламентарий напомнил о высказывании секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Алексея Данилова, который назвал Зеленского «первым президентом национал-патриотом», передает РИА «Новости».

«Не удивлюсь, если они уже начали обсуждать на закрытых заседаниях СНБО создание гетто для евреев и очищение украинской земли от русских. Украина сегодня – это колыбель фашизма в Европе!» – сообщил Кива.

Накануне президент Всеукраинской ассоциации трудоспособных инвалидов Алексей Журавко заявил, что в украинских магазинах появились запрещающие проход россиянам знаки в виде перечеркнутой красной линией свиньей, раскрашенной в цвета российского флага. В тот же день вице-премьер Украины Алексей Резников заявил о подготовке планов по «выдворению русских» из Крыма в случае возвращения полуострова под контроль Киева.

Напомни, 1 июля Рада приняла закон «О коренных народах Украины», в числе которых не оказалось русских. Президент РФ Владимир Путин заявил, что считает русский и украинский народы единым целым. Он также сравнил возможные последствия закона о коренных народах Украины с оружием массового поражения. Путин также заявил, что идея делить народы на «коренные и нет» напоминает теорию и практику нацистской Германии.