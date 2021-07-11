Стало известно о пытках президента Гаити перед смертью

Президент Гаити Жовенель Моиз подвергся пыткам перед тем как погибнуть после нападения группы неизвестных, сообщил и. о. премьер-министра республики Клод Жозеф в интервью телеканалу ABC.

«Никто не мог подумать, что президент Моиз будет убит, и его будут пытать в своем доме», – приводит слова чиновника ТАСС.

Жозеф добавил, что находится в шоке как и весь народ Гаити и не знает, развернулась ли уже в правящих кругах борьба за власть. «Я не знаю ведется ли сейчас политическая борьба, Я не обращаю внимания есть она или нет, я сфокусирован на том, чтобы добиться правосудия в отношении президента Моиза», – подчеркнул и. о. премьер-министра, призвав всех дождаться результатов расследования.

Напомним, по данным полиции, из 28 членов отряда, убившего президента Гаити, 26 являются гражданами Колумбии, еще двое – гражданами США гаитянского происхождения. Москва потребовала наказать заказчиков и пособников «наглого» убийства.

В Госдепартаменте США открестились от причастности к убийству президента Гаити. Позже в американской администрации заявили, что якобы получили обращение властей Гаити с просьбой о вводе в республику войск США, однако решили пока не отправлять военных.

Верхняя палата парламента Гаити провозгласила Жозефа Ламбера временным президентом вплоть до вступления в должность следующего избранного народом главы государства. Однако Сенат Гаити отложил инаугурацию временного главы республики.