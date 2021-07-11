В Коломне запустили новую двухполосную дорогу

В Коломне открыли движение по новой двухполосной дороге, пролегающей в обход города, ее строили с 2019 года по национальному проекту «Безопасные качественные дороги», сообщили в министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

«Открываем новую дорогу протяженностью более четырех километров, в составе которой построен мостовой переход через реку Костерку длиной свыше 170 метров. Дорога соединяет федеральную трассу М-5 с Малинским шоссе. Объект, построенный за счет областного бюджета, имеет очень большое значение для развития Коломны, которая в последние годы страдает от увеличившегося потока грузового транспорта, что серьезно ухудшает условия проживания в городе. Открытие новой дороги существенно улучшит транспортную ситуацию: как минимум, половина транзитного транспорта не будет заезжать в Коломну, а значит, городские дороги станут свободнее, улучшится экология», – приводит минтранс слова главы ведомства Алексея Гержика на своем сайте.

Врио главы городского округа Коломна Людмила Мордовская отметила, что жители города ждали эту трассу порядка 15 лет, у Коломны давно назрела проблема с выводом транзитного транспорта за пределы населенного пункта. Министр пояснил, что Коломна – туристический город, для него крайне важно разгрузить центр и пустить машины в обход.

Нагрузка дороги соответствует категории 2, по ней смогут ездить автомобили грузоподъемностью более 30 тонн. Кроме того, грузовики также будут экономить время в пути.

«Теперь не надо заезжать в центр города, чтобы попасть, например, в Озеры. Новую дорогу можно проехать за 10 минут», – сказал водитель Коломенского Автодора Сергей Бильдягин.

В ходе строительства на объекте провели устройство новых инженерных коммуникаций, установили для безопасности водителей наружное освещение. Пропускная способность участка в перспективе составит около 7 тыс. автомобилей за сутки.