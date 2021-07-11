 

Литва установила на границе с Белоруссией первые метры колючей проволоки

11.07.2021, 6:30, Новости дня
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Первые 500 м ограждения из колючей проволоки на границе с Белоруссией, построены, преодолеть его без специальных средств невозможно, сообщил командир инженерного батальона имени Юозаса Виткуса полковник-лейтенант Павелас Елькинас.

«Первый участок ограждения протяженностью 500 м в зоне ответственности пограничной заставы в Друскининкай установлен», – приводит ТАСС слова Елкинаса.

По его словам, проволочное ограждение, установленное армией, преодолеть без спецсредств невозможно. «Нужны ножницы, кусачки, можно для разрушения ограждения применить взрывчатые вещества», – сказал он, выразив надежду, что оказавшиеся перед этим препятствием нелегальные мигранты будут вынуждены отказаться от намерения проникнуть на территорию Литвы.

Забор из колючей проволоки, который начали устанавливать в пятницу на участках границы протяженностью около 550 км, станет частью планируемого физического барьера на пути нелегальных мигрантов. На строительство проволочного ограждения правительство выделило из своего резерва 4,8 млн евро. МВД Литвы считает необходимым построить на границе и стену. Стоимость возведения стены может составить около 41 млн евро.

Ранее Еврокомиссия отказала Литве в финансировании строительства «забора» на границе с Белоруссией.

Напомним, сообщалось, что начинается строительство ограждения на границе Литвы с Белоруссией как одно из средств предотвращения нелегальной миграции с территории соседней страны.

Первый этап работ по возведению «физического барьера» на пути нелегальных мигрантов, как называют в Литве это проволочное заграждение, охватит участок границы протяженностью примерно 30 км в зоне ответственности погранзаставы в городе Друскининкай.

С начала года в Литве задержаны 1546 нелегальных мигрантов, в основном из стран Азии, попавших в республику с территории Белоруссии. Это почти в 20 раз больше, чем за весь 2020 год. Правительство республики 2 июля в связи с миграционным кризисом объявило в стране режим чрезвычайной ситуации.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как президент Белоруссии Александр Лукашенко заставил Литву прятаться за колючей проволокой.



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