 

Американская Pfizer собралась рекомендовать третий этап вакцинации

11.07.2021, 6:30, Новости дня
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Американская компания Pfizer намерена в ближайшее время проинформировать власти США о необходимости применения третьей (бустерной) дозы вакцины от коронавируса Comirnaty, разработанной совместно с германским партнером BioNTech, сообщили источники The Washington Post.

По имеющимся у источников издания сведениям, в понедельник может состояться встреча, в которой, как ожидается, примут участие директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи, глава Национальных институтов здравоохранения США Фрэнсис Коллинз, глава федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США Рошель Валенски и исполняющая обязанности директора Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) США Джанет Вудкок, передает ТАСС.

В четверг Pfizer и BioNTech объявили о намерении в ближайшие недели предоставить в FDA и Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) данные о проведении испытаний применения бустерной дозы препарата. Как отмечалось в сообщении, «первоначальные результаты исследования показывают, что бустерная доза, введенная через шесть месяцев после второй дозы, имеет устойчивый профиль переносимости, вызывая высокие титры антител, <…> которые в 5-10 раз выше, чем после двух первичных инъекций».

Как в свою очередь вскоре после публикации пресс-релиза Pfizer и BioNTech информировало Reuters, FDA и ЦКПЗ в совместном заявлении сообщили, что, по их мнению, прошедшим курс вакцинации от коронавируса американцам в настоящее время не нужна третья доза препарата. «Мы будем готовы к бустерным дозам, если и когда наука продемонстрирует, что это необходимо», – отметили они.

Накануне Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) заявило, что вакцины от компаний Pfizer и Moderna могут привести к воспалению сердца, это будет официально внесено в список побочных эффектов.



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