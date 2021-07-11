 

Австралия вывела войска из Афганистана

11.07.2021, 5:36, Новости дня
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Все австралийские военнослужащие покинули Афганистан, сообщил глава оборонного ведомства страны Питер Даттон.

«На данный момент эта [военная] кампания подошла к концу. Однако это не означает, что мы не будем участвовать в других кампаниях с Соединенными Штатами, возможно, с участием SAS (австралийская авиадесантная служба специального назначения) или иных сил специального назначения, если мы посчитаем, что это отвечает нашим национальным интересам или интересам наших союзников», – приводит ТАСС слова Даттона, сказанные глава оборонного ведомства Австралии в интервью Sky News.

Министр обороны отметил, за прошедшие 20 лет в военной кампании в Афганистане принимали участие более 39 тыс. австралийских военнослужащих, однако в последние годы контингент был сокращено с 1,5 тыс. солдат и офицеров до 80 человек. При этом Даттон выступил с утверждением, что после вывода вооруженных сил из Афганистана Австралия якобы останется союзником этой страны в борьбе с терроризмом.

Напомним, 29 апреля стало известно, что страны НАТО начали организованный вывод войск из Афганистана. Германия, Грузия и Чехия уже полностью вывели войска из Афганистана. Москва призвала Вашингтон подходить к выводу войск из Афганистана ответственно.

В марте запрещенное в РФ террористическое движение «Талибан» потребовало вывести войска возглавляемой США коалиции из Афганистана. В Сенате США предсказали захват Афганистана запрещенным в РФ террористическим движением «Талибан». Однако Кабул не стал просить Вашингтон задержать вывод американских войск.

В апреле Госдепартамент Соединенных Штатов призвал американцев срочно покинуть Афганистан. В мае стало известно о планах вывода посольств стран Запада из Афганистана. Сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения США в Афганистане всему миру. Президент США Джо Байден призвал не сравнивать уход США из Афганистана и Вьетнама. Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему американцы не смогли выйти из Афганистана по-советски.



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