Эксперт подсказал способ ускорить работу смартфона

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11.07.2021, 5:36, Новости дня
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Эксперт лаборатории практического анализа защищенности Центра информационной безопасности компании «Инфосистемы Джет» Екатерина Рудая рассказала, что замедление работы смартфона возможно из-за вирусов и других вредоносных программ, поэтому важно выявить и удалить их.

Скачать сомнительные приложения можно из непроверенных источников, при использовании телефона с неподдерживаемой операционной системой. Риск увеличивает отсутствие антивирусной защиты. Пользователь может скачать вирус и по ошибке – например, приняв нелегальный клон банка или соцсети за оригинал, передает ПРАЙМ.

«В этом случае приложение может получить учетную запись жертвы обманным путем. Кроме того, мошенническое приложение может иметь дополнительный функционал, который будет загружать оперативную память и приводить к замедлению работы телефона», – отмечает она.

Для поиска вредоносного ПО на смартфоне необходима стандартная проверка, например, с помощью антивируса. Проверьте, нет ли на вашем устройстве посторонних приложений, которые вы не устанавливали. Официальные приложения имеют несколько механизмов защиты от вируса, чего нельзя сказать о неофициальных, заключила Рудая.

Ранее эксперт по информационной и компьютерной безопасности Сергей Вакулин объяснил, к каким проблемам может привести покупка «серого» смартфона.

Напомним также, создатель мессенджера Telegram Павел Дуров неоднократно предупреждал владельцев смартфонов об опасности использования приложения WhatsApp, призывая пользователей удалить со своих устройств принадлежащий Facebook мессенджер из-за обнаруженных в нем многочисленных уязвимостей в сфере безопасности.



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