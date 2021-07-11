 

Эксперты напомнили о недостатках Windows XP

11.07.2021, 5:20, Новости дня
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Есть вещи, о которых мы вспоминаем с ностальгией, даже если в свое время они приносили нам массу неудобств и проблем. Примерно с таким настроением сотрудники компании Microsoft составляли список классических сбоев, наблюдавшихся в давно устаревшей операционной системе Windows XP.

Напомним, что уже после нее на рынок вышли, а затем устарели и были отключены от поддержки «семерка» и «восьмерка». Теперь уже не самой новой является и «десятка». Но, вы не поверите, а XP-то все еще использует некоторое количество владельцев ПК и ноутбуков.

По мнению экспертов, специально созданный список сбоев в компании Microsoft представили не только из-за ностальгии. Это неплохой маркетинговый ход, говорят специалисты. Он автоматически подогревает интерес к недавно представленной ОС Windows 11.



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