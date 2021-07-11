 

Расположение древних гробниц в Судане напоминают карту звездных скоплений

11.07.2021, 5:20, Новости дня
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Ученые исследовали расположение нескольких тысяч древних гробниц на территории Судана и неожиданно для себя выяснили, что они напоминают карту звездных скоплений в космосе.

Речь идет о примерно десяти тысяч гробницах в восточной части африканского государства Судан. Местное население считает их древними исламскими святынями. Поскольку речь идет о новой религии, не совсем понятно, как расположение могил связано с астрономией. Но факт остается фактом, и совпадения здесь исключены, заявляют итальянские ученые, которые и сделали данное открытие.

В любом случае нужно продолжать исследование, что может открыть еще много тайн древности, говорят историки. Не исключено также, что похожие системы размещения гробниц использовались в других регионах.



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