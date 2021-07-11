 

В Шереметьево объяснили скопившиеся очереди

11.07.2021, 4:42, Новости дня
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Шереметьево работает в стандартном режиме, очереди возникли из-за проверок документов на COVID-19, аэропорт выделил дополнительные стойки регистрации, в терминалах работают супервайзеры для оказания помощи пассажирам, сообщила директор по связям с общественностью предприятия Анна Захаренкова.

«Шереметьево работает в стандартном режиме в условиях увеличенного количества рейсов на международных и внутрироссийских направлениях в летний период. В аэропорту реализуются все требуемые противоэпидемические меры для обеспечения безопасности здоровья пассажиров, гостей и сотрудников», – цитирует РИА «Новости» Захаренкову.

По ее словам, регистрация пассажиров на международные рейсы обеспечивается согласно технологиям и с учетом проверки наличия у пассажира ПЦР-теста, его срока действия и соответствия персональным данным регистрируемого пассажира.

«Временные скопления пассажиров на стойках регистрации обусловлены возросшей нагрузкой на стойки регистрации в связи с увеличившимся временем на проверку требуемых документов в рамках исполнения противоэпидемических требований. В целях урегулирования ситуации выделяются дополнительные стойки регистрации, в терминалах работают супервайзеры для оказания содействия и консультации пассажирам», – добавила она.

По ее словам, в аэропорту организовано информирование пассажиров о предупреждении распространения коронавирусной инфекции. На мониторах и цифровых поверхностях в терминалах аэропорта, а также по средствам аудиоинформирования транслируется информация о необходимости соблюдении мер профилактики и прохождения вакцинации от COVID-19. В зонах выдачи багажа транслируется информация о необходимости прохождения тестирования на коронавирусную инфекцию для пассажиров, прибывших из-за границы. Все сотрудники аэропорта, задействованные в обслуживании пассажиров, обеспечены средствами индивидуальной защиты. В Шереметьево круглосуточно работают пункты для сдачи экспресс-тестирования на COVID-19 и пункты вакцинации.

Ранее ряд Telegram-каналов опубликовали видео о больших очередях в Шереметьево, сообщалось также, что многие пассажиры опаздывали на рейсы.



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