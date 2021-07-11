 

Картину российского режиссера в Каннах встретили овациями

11.07.2021, 4:42, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Ленту режиссера Киры Коваленко «Разжимая кулаки», снятую на осетинском языке, на Каннском кинофестивале встретили овациями.

Картина вошла в программу «Особый взгляд», в нее отбираются «необычные и смелые» фильмы режиссеров-дебютантов, передает РИА «Новости».

«Я бы хотела поблагодарить за приглашение. Для нас большая радость, что наш фильм свой путь начинает здесь», – сказала Коваленко перед показом во Дворце фестивалей на набережной Круазетт.

«Этот фильм снят в России, на Северном Кавказе. Это моя Родина, я там родилась и выросла. Он снят на осетинском языке в Северной Осетии. Большая часть актеров – непрофессионалы, которых мы нашли просто на улице. Я рада представить часть моей жизни и часть моей страны здесь», – отметила она.

Действие картины «Разжимая кулаки» происходит в городке Мизур в Северной Осетии. Отец семейства перевез всех туда после трагических событий. У него двое сыновей и дочь Ада, которых он воспитывает в строгости. Отец «душит» своей любовью дочь, не отпуская ее от себя.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

28.02 / “Возлагаем большие надежды”. Джемилев заявил, что Байден может принять участие в саммите Крымской платформы

19.01 / “Я – то, что нужно”. Брежнева вспомнила, какой была ее жизнь до “ВИА Гры”

15.01 / Аргентина направила в Россию самолет за второй партией «Спутника V»

03.07 / Утвержден план организации пассажирских ж/д перевозок после пандемии

29.04 / Новая версия операционной системы HarmonyOS 2.0 проходит бета-тестирование

12.01 / В “Слуге народа” отреагировали на санкции США: Шаги Дубинского часто не совпадали с позицией фракции

02.02 / В Ростове закрылся делавший из импортного виноматериала шампанское завод

12.11 / Зафиксирован первый в Германии случай заражения человека вирусом «Сеул»

15.05 / Байден поддержал право Израиля на самозащиту от ракетных обстрелов

07.12 / Guardian – вакцину от коронавируса в Великобританию доставят военными самолётами

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика