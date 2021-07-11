Картину российского режиссера в Каннах встретили овациями

Ленту режиссера Киры Коваленко «Разжимая кулаки», снятую на осетинском языке, на Каннском кинофестивале встретили овациями.

Картина вошла в программу «Особый взгляд», в нее отбираются «необычные и смелые» фильмы режиссеров-дебютантов, передает РИА «Новости».

«Я бы хотела поблагодарить за приглашение. Для нас большая радость, что наш фильм свой путь начинает здесь», – сказала Коваленко перед показом во Дворце фестивалей на набережной Круазетт.

«Этот фильм снят в России, на Северном Кавказе. Это моя Родина, я там родилась и выросла. Он снят на осетинском языке в Северной Осетии. Большая часть актеров – непрофессионалы, которых мы нашли просто на улице. Я рада представить часть моей жизни и часть моей страны здесь», – отметила она.

Действие картины «Разжимая кулаки» происходит в городке Мизур в Северной Осетии. Отец семейства перевез всех туда после трагических событий. У него двое сыновей и дочь Ада, которых он воспитывает в строгости. Отец «душит» своей любовью дочь, не отпуская ее от себя.