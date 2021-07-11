 

В УЕФА назвали «невероятным достижением» проведенные матчи Евро-2020 в Петербурге

11.07.2021, 4:42, Новости дня
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Проведенные в Петербурге семь матчей чемпионата Европы по футболу – это невероятное достижение организационного комитета российской части турнира, сообщил исполнительный директор УЕФА Мартин Каллен.

«Поздравляю вас с проведением семи замечательных матчей чемпионата Европы по футболу в Санкт-Петербурге, это невероятное достижение! Последние несколько недель были очень интенсивными для всех вовлеченных в этот проект. И я хотел бы поблагодарить каждого из вас – за все усилия, которые вы приложили, чтобы проект Евро состоялся. Вы показали, чего можно достичь, когда преданные любимому делу и мотивированные люди работают вместе как одна команда, когда они разделяют одни цели и амбиции», – сообщил Каллен, передает ТАСС.

Он добавил, что посетил один из матчей и был впечатлен атмосферой, высоким уровнем профессионализма.

«Даже несмотря на вызванную пандемией коронавируса неопределенность, я всегда отмечал вашу нацеленность и стремление провести матчи Евро-2020. И вы должны всегда помнить об этом и гордиться этим – сегодня и спустя долгое время после турнира», – отметил представитель УЕФА.

Каллен подчеркнул, что команда оргкомитета российской части турнира стала неотъемлемой частью большой европейской семьи УЕФА. «Надеюсь, что вы также получили удовольствие от работы над этим проектом и насладитесь просмотром финала турнира, который, вне всяких сомнений, будет невероятным. От имени УЕФА и себя лично желаю вам успеха в будущих начинаниях», – заключил он.

На стадионе «Санкт-Петербург» прошли встречи Евро между сборными Бельгии и РФ (3:0), Польши и Словакии (1:2), Финляндии и РФ (0:1), Швеции и Словакии (1:0), Финляндии и Бельгии (0:2), Швеции и Польши (3:2), а также встреча 1/4 финала между командами Швейцарии и Испании (1:1, 1:3 – по пенальти).



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