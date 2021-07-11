В Киеве заявили о возможности остановить «Северный поток – 2»

Украинское руководство уверено, что еще существует возможность остановить строительство «Северного потока – 2», об этом сообщил заместитель главы офиса президента Украины Игорь Жовква.

«Северный поток – 2» все еще имеет шансы быть остановленным. Спекуляции о том, что он уже почти готов, – преувеличение. Он может быть остановлен на любом этапе», – сообщил украинский политик в интервью изданию «Телеграф».

Он добавил, что газопровод якобы угрожает безопасности как Украины, так и всей Европы.

«Надо воспринимать это серьезнее, не исключено, что за этим проектом последуют и новые проекты», – сказал Жовква.

В Кремле отмечали, что договор о транзите газа через Украину в Европу будет в силе в течение всего периода его действия, даже после его завершения РФ не хочет отказываться от украинского транзита. 10 июня оператор «Северного потока – 2» начал пусконаладочные работы на первой ветке.

Ранее в ФРГ сообщали, что канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский обсудят на встрече в Берлине 12 июля тему «Северного потока – 2».