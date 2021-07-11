 

Российские археологи обнаружили на территории Ирака руины древнего города

11.07.2021, 4:26, Новости дня
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Как сообщают компетентные источники, руины древнего города случайно обнаружены во время раскопок, которые на территории иракской провинции Ди-Кар проводили российские археологи. Позже стало известно, что люди жили в этих местах еще четыре тысячи лет назад.

Район Телль-аль-Духаила, в котором работали ученые, давно известен своими археологическими памятниками. Их здесь уже открыто более 1200, отмечают специалисты.

Наиболее известными из них являются царская гробница и другие объекты, возведенные человеком еще в шумерскую эпоху. Данные памятники по своей значимости не уступают египетским пирамидам, говорят эксперты. Однако известно о них меньше, а потому так важно продолжать исследовательские работы.



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