Магазин Samsung Galaxy Store чуть не пострадал от действий американской компании Google

Среди участников рынка электронной коммерции ходят настойчивые слухи о том, что американская компания Google якобы хотела убрать своего южнокорейского конкурента.

Говорят, что в результате действий американского гиганта должен был пострадать принадлежащий Samsung магазин приложений Galaxy Store.

Как сообщают заслуживающие доверия источники, администрации «Гугла» якобы не нравилось, что корейский магазин существенно поднял уровень сервиса и мог создать реальную конкуренцию. Для того чтобы не допустить этого, Google стал предлагать своим поставщикам «выгодные» контракты, по которым последние не имели права продавать свои разработки через иные магазины. Однако дело закончилось массовыми судебными исками против самой компании Google.