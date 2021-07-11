У самой большой кометы появился хвост

Комету Бернардинелли-Бернстайна или C/2014 UN271 признают самой большой из тех, которые когда-либо были замечены в пределах Солнечной системы. Сейчас она находится на расстоянии примерно в 20 астрономических единиц. Напомним, что одна такая единица – это расстояние от Земли до Солнца.

Но уже через 10 лет эта же комета приблизится к Земле на 11 астрономических единиц, после чего ее смогут рассмотреть даже астрономы-любители.

Величина ядра кометы составляет что-то около 200 километров. Именно поэтому данное тело названо самым крупным в своем классе. Еще одни любопытный факт: ранее у кометы не был замечен хвост, который стал появляться только теперь. Астрономы связывают это с приближением к Солнцу и испарениями газа, который распыляется в космосе.