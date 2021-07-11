Хинштейн заявил об ответственности Бурнашова за нападение на полицейских

Вина задержанного в Перми по подозрению в нарушении ПДД депутата Алексея Бурнашова налицо, сообщил депутат Александр Хинштейн. По его словам, если будет доказано нападение Бурнашова на полицейских, то ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Замсекретаря генсовета «Единой России», депутат Госдумы Александр Хинштейн уверен, что задержанный в Перми по подозрению в нарушении правил дорожного движения депутат Алексей Бурнашов оскорбил сотрудников правоохранительных органов.

«Состав преступления в действиях Бурнашова – налицо: ст. 319 УК РФ (оскорбление представителя власти). Если же, как пишут, он еще и кидался с кулаками на полицейских, то добавится и 318-я (насилие в отношении представителей власти), а там уже – до 5 лет», – пишет Хинштейн в субботу в своем Telegram-канале.

Политик выразил надежду на то, что дальнейшее привлечение Бурнашова к уголовной ответственности «не будет трактоваться оппозицией, как расправа с инакомыслящими и сведение счетов с ослушником». «Напомню, что депутат А. Бурнашов – последнее время находился в конфликте с региональными властями и ЕР. (Членом партии он не был, но входил в состав фракции ЕР в ГД.) Месяц назад, после проигрыша на праймериз, Бурнашов собрался идти против партии на выборах в ГД и Пермскую гордуму, собрав блок оппозиционных кандидатов», – напомнил Хинштейн.

О задержании Бурнашова, который является членом думского комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, стало известно в четверг. Как сообщали «Новости Перми», политика, находившегося за рулем Mercedes, остановили сотрудники ГИБДД. Депутата заподозрили в нарушении правил дорожного движения. В прессе сообщалось, что он якобы является членом «Единой России», но эту информацию опровергли в самой партии. Депутат входит лишь в одноименную фракцию в Госдуме.

В Telegram-телеканале единороссов говорилось, что когда Бурнашова остановили, то он, «потеряв человеческий облик, вел себя агрессивно, оскорблял полицейских и, по некоторым сведениям, ударил одного из них».

Замсекретаря генсовета партии, депутат Госдумы Евгений Ревенко считает, что разбирательство этого инцидента должно быть беспристрастным, а наказание по всей строгости закона. «Своими действиями он позорит высокое звание народного избранника. Таким не место в Думе. И тем более, у таких не может быть мандата депутата», – указывал Ревенко.