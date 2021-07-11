В Венесуэле задержали боевиков с оружием ВС США и Колумбии

Операция по обеспечению безопасности против вооруженных групп в западном Каракасе привела к задержанию троих боевиков и конфискации армейского оружия США и Колумбии, сообщила вице-президент Венесуэлы Делси Родригес.

«Хотим сообщить, что в ходе операции «Большой индийский вождь Гуайкайпуро» мы захватили трех колумбийских боевиков, изъяли оружие вооруженных сил США и Колумбии», – приводит слова Родригес РИА «Новости».

С 7 июля западный Каракас беспокоят перестрелки армии и местных банд. Родригес рассказала, что во время операции по обеспечению безопасности они обнаружили продукты питания из социальной программы «CLAP» (Местные советы по снабжению и производству) в домах лидеров преступных организаций.

«Очень похоже на 2017 год (отмеченный демонстрациями), когда продукты питания людей находились в домах лидеров вооруженных групп. Мы собираемся восстановить все наши социальные программы в этих сообществах для скромных людей», – сообщила Родригес в ходе выступления, которое транслировал канал VTV.

Политик добавила, что вооруженные группы финансируются правым крылом при международной поддержке. «Леопольдо Лопес (лидер оппозиции, скрывающийся от правосудия Каракаса), должно быть, очень нервничает по поводу телефонов, которые мы изъяли у вооруженных групп, мы покажем доказательства позже, видео и разговоры в WhatsApp… Это правые экстремисты Венесуэлы, мы отслеживаем, как в вооруженные группы проникает венесуэльский экстремизм», – сказала Родригес.

Родригес напомнила, что накануне событий в Каракасе глава ЦРУ Уильям Бернс посетил Колумбию и Бразилию. Президент Николас Мадуро осудил подготовку плана против Венесуэлы силами ЦРУ и Южного командования США.

Ранее в Венесуэле обвинили США в убийстве президента Гаити Жовенеля Моиза.

Напомним, по данным полиции, из 28 членов отряда, убившего президента Гаити, 26 являются гражданами Колумбии, еще двое – гражданами США гаитянского происхождения. Москва потребовала наказать заказчиков и пособников «наглого» убийства.

В Госдепартаменте США открестились от причастности к убийству президента Гаити. Позже в американской администрации заявили, что якобы получили обращение властей Гаити с просьбой о вводе в республику войск США, однако решили пока не отправлять военных.