Мнение: О выдворении русских из Крыма

Вынесенная в заголовок фраза – совсем не шутка. Дело-то закручивается серьёзное. Во всяком случае, его обсуждают на полном серьёзе в тиши высоких кабинетов. Более того, разрабатывают долгосрочные планы, рассматривают различные варианты и рассчитывают потребные ресурсы для выдворения русских из Крыма..

Прямо сейчас, да, пока Россия млеет под жарким июльским солнышком.

И занимаются всем этим… украинские власти.

Об этом в эфире одного из украинских телеканалов рассказал вице-премьер-министр и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников. По его словам, сейчас, при населении Крыма в 2,5 млн до начала оккупации, по меньшей мере 500 тыс. не являются местными жителями. Соответсвенно, Кабинет Министров Украины сейчас рассматривает несколько вариантов дальнейшего будущего россиян. Некоторые даже выступает за депортацию.

«У нас есть разные позиции. Я сторонник юридической процедуры под названием — выдворение. Если граждане попали в Крыму не через «Чонгар», «Каланчак» или «Чаплинку», то есть находятся незаконно на территории Украины, то следствием будет — выдворение», — пояснил министр.

Ранее советник руководителя Офиса Президента Игорь Жовква говорил, что россиян из Крыма не будут выселять. Такие действия были бы нарушением прав человека. В то же время он отметил, что по возвращении полуострова Украине, многие коренные жители захотят вернуться в Крым.

Остаётся задуматься, а как Украина рассчитывает воплотить в жизнь все эти прекрасные планы?Опять война?

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