 

Компания Ulefone представила прочный смартфон с очень емким аккумулятором

11.07.2021, 3:34, Новости дня
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Новая модель смартфона Power Armor 13, которую представили в компании Ulefone, сразу же привлекла к себе внимание не только экспертов, но и обычных пользователей.

Дело даже не в том, что данной мобильное устройство создано как ударопрочное. Но гаджетов, способных выдержать падения и сильные физические воздействия, сейчас на рынке предостаточно. Однако здесь еще установлен необычно емкий смартфон. В нем 13200 мАч, говорят специалисты.

В данный момент ни один производитель мобильных устройств в мире не предлагает спои аппараты с такой емкой батареей, отмечают эксперты. А мощность проводной зарядки к нему не так уж велика – всего 33 Вт. Правда, есть еще беспроводное реверсивное устройство всего-то на 5 Вт и обычная зарядка на 15 Вт.



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