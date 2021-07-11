Компания Ulefone представила прочный смартфон с очень емким аккумулятором

Новая модель смартфона Power Armor 13, которую представили в компании Ulefone, сразу же привлекла к себе внимание не только экспертов, но и обычных пользователей.

Дело даже не в том, что данной мобильное устройство создано как ударопрочное. Но гаджетов, способных выдержать падения и сильные физические воздействия, сейчас на рынке предостаточно. Однако здесь еще установлен необычно емкий смартфон. В нем 13200 мАч, говорят специалисты.

В данный момент ни один производитель мобильных устройств в мире не предлагает спои аппараты с такой емкой батареей, отмечают эксперты. А мощность проводной зарядки к нему не так уж велика – всего 33 Вт. Правда, есть еще беспроводное реверсивное устройство всего-то на 5 Вт и обычная зарядка на 15 Вт.