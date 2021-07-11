Илон Маск снова раскритиковал самые популярные криптовалюты

Ранее всем известный Илон Маск уже выражал свое недовольство первой криптовалютой Bitcoin. В частности, он критиковал ее за то, что майнинг отбирает много электроэнергии, которая, кстати, вырабатывается вовсе не из возобновляемых источников.

Теперь же Маск подверг резкой критике и Bitcoin, и Ethereum и большинство других криптовалют. По его словам, у этих электронных активов нет главных преимуществ современного высокотехнологического продукта.

Например, скорость транзакций с ними гораздо ниже, чем с долларом или евро. Также за обмен берут слишком большие комиссии. В идеале должно было бы быть все наоборот, отметил Илон Маск. Наконец, резкие колебания курса и непомерно высокая стоимость главных криптовалют также вызывают сомнения в их надежности.