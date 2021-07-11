В результате падения башенного крана в Татарстане погибла крановщица

Башенный кран упал на одной из стройплощадок в Набережных Челнах, погибла крановщица, организована проверку, сообщили в прокуратуре Татарстана.

«Прокуратура инициировала проверку по факту падения крана возле торгового квартала в Набережных Челнах … В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства при эксплуатации кранов в строительной организации», – передает РИА «Новости» со ссылкой на ведомство.

Отмечается, что в результате падения крана погибла крановщица. По итогам поверки будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее при падении крана с моста в Волгу в Самрской области погибли два человека.