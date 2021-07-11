 

В Москве вновь закончилась вакцина «Ковивак»

11.07.2021, 3:30, Новости дня
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Вакцина «КовиВак» центра имени Чумакова в Москве вновь закончилась, сообщила мэрия российской столицы.

«Вакцины «КовиВак» нет в наличии. Ожидается поставка препарата от Минздрава России», – передает текст сообщения ТАСС.

Накануне вакцина «КовиВак» появилась в 14 павильонах «Здоровая Москва». Количество вакцины в каждом пункте было ограничено – не более 850 доз. 28 июня вакцина «КовиВак» во закончилась в прививочных пунктах столицы. В первый раз вакцина «КовиВак» в Москве временно закончилась 22 июня.

Вакцинацию в 119 центрах вакцинации на базе городских поликлиник проводят по предварительной записи без выходных с 08.00 мск до 22.00 мск. Без записи сделать прививку можно в павильонах «Здоровая Москва», которые теперь открыты только для вакцинации от COVID-19. Они работают с 8.00 и до тех пор, пока прививку не сделают всем желающим в течение дня. Кроме того, без записи сделать прививку можно в торговых центрах и других популярных городских локациях.

Вакцина «КовиВак», созданная в Центре Чумакова, – это так называемая цельновирионная вакцина. В ее основе используется вирус SARS-CoV-2, который специально обработан так, что он лишился своих инфекционных свойств, но при этом сохраняет способность вызывать иммунную реакцию. Такие вакцины содержат весь набор белков вирусной частицы, и, соответственно, иммунный ответ, как ожидается, будет наиболее полным.



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