Американские военные попали под обстрел на востоке Сирии

Американские военнослужащие попали под обстрел на востоке Сирии, сообщил представитель Пентагона.

«Я могу подтвердить, что был [открыт] огонь непрямой наводкой в Коноко (нефтегазовое месторождение в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, в районе которого расположена американская база). На данный момент, согласно первоначальным отчетам, потерь, пострадавших или повреждений конструкций нет», – передает текст сообщения ТАСС.

Местные источники SANA сообщили о произошедшем в субботу взрыве на газоперерабатывающем заводе компании Conoco рядом с военной базой США.

В прошлое воскресенье в Сирии заявили, что американские военные вывезли в Ирак более 45 грузовиков и бензовозов с нефтью и пшеницей. В сентябре прошлого года глава МИД Сирии обвинил США и Турцию в незаконной оккупации и захвате месторождений нефти.

Москва неоднократно требовала от Вашингтона прекращения оккупации нефтяных объектов на северо-западе Сирии. РФ указывала, что США неприкрыто и бесцеремонно грабят принадлежащие сирийскому народу нефтяные месторождения и одновременно запрещают поставки нефти в Сирию.