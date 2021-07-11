Мнение: Потолочные коэффициенты

Как сенсацию можно было бы воспринять статью в петербуржской «Фонтанке» о том, что реальное число переболевших в Петербурге в разы больше официальных данных. Туземный чиновник из местного бургомистрата сообщил, что вообще-то говоря, подсчеты ведутся банальным перемножением известных данных тестирования на произвольный и фактически взятый с потолка коэффициент, из полученного значения тоже довольно свободным образом исключаются целые группы населения, и таким вот методом ковыряния из носа получается некая цифирь. С которой даже неясно, что делать. В общем, что на самом деле происходит, сами чиновники понимают крайне смутно.

Логично, что на таких сумеречных данных проведение любых медицинских и административных масштабных мероприятий, да еще и принудительного характера — это чистой воды преступление даже по текущему российскому законодательству, предельно лояльному к преступлениям наших лагерфюреров.

Однако это не снимает вопрос — а что же на самом деле происходит. Ну так, любопытно же, в конце концов.

Причина происходящего давным-давно известна. В далекие времена, когда на территории России еще существовала высокоразвитая цивилизация, запускавшая в космос «Бураны» и способная производить весь перечень любой высокотехнологичной продукции, на этой территории существовало в том числе и здравоохранение. Передовое здравоохранение, стоит отметить. Сейчас, конечно, это всё уже в прошлом, но когда-то такое всё-таки было.

Помимо памятников материальной культуры, догнивающих в ангарах, эта цивилизация оставила после себя и более важную вещь – знание. Которое в письменной форме было изложено в самых разных источниках. В том числе существовало знание, что и как нужно делать в случае возникновения самых разных инфекционных заболеваний. Даже тех, которых ранее не было.

Называлось это знание «Методические рекомендации» на самые разные случаи жизни и как-то, но использовалось теми врачами, которые еще были в состоянии осилить сложный процесс складывания букв в слова, слов — во фразы, а фраз — в осмысленный текст. Да, таковых специалистов в общей массе становилось всё меньше, но они ещё были.

Но пришел 2020 год. И волевым усилием было решено полностью отказаться от всех предыдущих знаний. А вот интеллекта создать что-то новое и умное — уже увы. А потому история с коронавирусом выглядит как один кромешный идиотизм, в котором искать хоть какое-то рациональное зерно уже нет ни малейшего смысла.

О чем речь? О том, что ранее вся статистика по инфекционным заболеваниям — вспышкам или там эпидемиям была строго регламентирована и велась единообразно: исключительно понедельно, по каждому региону и по всем группам риска. В отдельности.

Никаких нарастающих итогов — просто потому, что это бессмысленно. Не было никаких "волн" – ни первых, ни вторых, ни сорок восьмых. Была сезонность. Хотя бы потому, что каждый новый сезон приходила новая инфекция. Точнее, ее новая модификация, штамм.

Все методики борьбы с любым заболеванием были ориентированы исключительно на такую статистику. Но раз с 2020 года всё это было отброшено, то и все предыдущие методы борьбы с любыми (подчеркну — любыми) инфекциями на территории России оказались недееспособными. Как можно бороться с событием, которое ты не можешь оценить ни качественно, ни количественно? Поэтому всё и сразу превратилось в хаос. Мутную воду. В которой теперь активно ловят свой гешефт разнообразные люди, структуры и интересы.

В этом смысле статья «Фонтанки», в общем-то, тоже совершенно неинформативна. Она показывает то, что было понятно еще полтора года назад — отбросив все отработанные методики, власть сознательно (подчеркну — сознательно) стала отрабатывать задачи, к медицине не имеющие ни малейшего отношения. Какие задачи — вопрос отдельный. Но не медицинские.

В сериале «Доктор Хаус», как мне помнится, единственным врачом, которому спускали с рук полное пренебрежение методиками, был именно доктор Хаус. Но лишь потому, что он был гений и главное — он занимался случаями, абсолютно эксклюзивными.

Назвать наших нынешних медицинских начальников или разнообразных «толкачей» из центров производства аналогов не имеющих вакцин гениями — ну, это нужно для начала пройти операцию по удалению головного мозга. Всего и целиком, так как даже одного случайно заблукавшего нейрона хватит, чтобы понять — гениальность здесь носит исключительно шкурный характер. Достаточно того, что медициной в стране заведует всё та же «мадам Арбидол», которая теперь переквалифицировалась на более денежные препараты.

В общем, отказ от всех предыдущих методик, которые разрабатывали совсем не глупые люди, неизбежно должен был привести к катастрофе. И привел. Точно так же, как другие умные люди еще в семидесятые годы говорили тогдашнему советскому руководству — что хотите делайте, но в Сирию войска не посылайте. Это мышеловка и ловушка. Нынешние решили иначе. И обоср..лись. Откуда у нынешних мозги?

Собственно, вот и все, что можно сказать про откровения питерских медчиновников. Любые цифры и данные, какие бы они ни давали, никакого отношения к реальности не имеют и иметь не могут. Просто потому, что они берутся с потолка. И ковырянием из носа. А больше они в четыре раза, чем официальные данные, или наоборот, меньше в четыре раза — да кто ж его знает. Каждый найдет то, что он захочет найти. Но точно не то, что есть на самом деле. И так — в масштабах всей страны. Не нужно иллюзий.

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