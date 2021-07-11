Мнение: О подготовке конфискации валютных сбережений

Все демократические страны демократичны по-своему, тогда как все авторитарные режимы поразительно похожи. И похожи они, прежде всего, тем, что с небывалой лёгкостью перекладывают собственные проблемы на податное #население. Которое всё это покорно терпит.

Какое отношение это всё имеет к предстоящей конфискации валютных сбережений?

Да самое прямое!

С 9 июля вступил в силу указ президента позволяющий вводить в стране «драконовские» ограничения на валютные операции. Согласно документу, в случае «угрозы экономической безопасности» ЦБ получает право вводить полный запрет на покупку иностранной валюты, устанавливать предельные объёмы, количество и сроки валютно-обменных операций, либо требовать получения разрешения на проведение таких сделок. Помимо этого, ЦБ сможет де-факто конфисковать иностранную валюту со счетов юридических лиц, принудительно конвертируя её в рубли. Для этого регулятор получает полномочия вводить требования об обязательной продаже валюты. Наконец, он сможет ограничивать открытие и ведение счетов в иностранных банках для резидентов.

«Угрозами экономической безопасности», которые могут стать основанием для введения жестких мер, названы, в частности, снижение золотовалютных резервов страны ниже допустимого уровня или резкие колебания курса рубля. Об этом сообщило ТАСС.

ОК, россияне, выдохните…

Это всё пока не про нас, а про соседнюю и братскую Беларусь. Которая готовится к валютному кризису. К чему белорусские власти вынуждают #санкции, отрезавшие страну от европейских рынков капитала и ключевых источников валютных доходов.

За принудительную посадку рейса Ryanair в Минске для ареста экс-главреда NEXTA Романа Протасевича, «серьёзные нарушения прав человека» и «жестокое подавление гражданского общества», 25 июня Евросоюз ввел пакет секторальных санкций против Беларуси. Правительству страны и госбанкам запрещено привлекать финансирование в #ЕС на срок больше 90 дней. Запрещается покупка в Беларуси (в том числе через посредников) всей таможенной номенклатуры нефтепродуктов – от бензина и дизеля до кокса, битума и вазелина. Кроме того, под индивидуальные санкции попали МАЗ и БелАЗ, оставшиеся без европейских поставщиков комплектующих. Сходный с европейским пакет мер готовит администрация #США.

Снижение валютных доходов означает, что Беларусь испытает большие сложности с выплатами внешнего государственного долга, который на 90% номинирован в инвалюте, что делает его «чувствительным к колебаниям курса». Это отмечают аналитики S&P. По их данным, погашения займов будут стоить республике 20-30% резервов ЦБ каждый год начиная с 2021-го. И это сулит республике истощение ЗВР и обесценение белорусского рубля.

#Россия, возможно, и поможет. Но не на 100%. А потому соседей ждут трудные времена.

И это можно было бы проигнорировать, но…

Именно #Беларусь стала тем полигоном, где отрабатываются действия на случай чрезвычайных ситуаций. В январе выступления оппозиции подавлялись в соответствии с белорусским сценарием, жёсткими действиями силовиков и показательными приговорами судов. Да, в Москве было, чуть мягче, нежели в Минске, но суть та же.

И хотя сейчас с Америкой у #РФ нежданное перемирие, оно слишком шатко, чтобы рассчитывать на него всерьёз. В общем, если российские власти присматриваются к белорусскому опыту, почему бы не присмотреться к нему и простым россиянам?

Вопрос к жителям России, кстати. Считаете ли вы свои валютные #сбережения в безопасности?

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