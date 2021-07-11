По разные стороны достоинства

Почему сорвали гей-парад в Тбилиси.

Полиция не смогла обеспечить безопасность жителей и на следующий день, во время проведения молчаливого протеста сторонников ЛГБТ. Бездействие органов безопасности и неоднозначные заявления представителей власти заставили многих полагать, что произошедшие в Тбилиси события 5 и 6 июля были организованы с согласия правящей партии страны.



Защитники традиционных ценностей в центре Тбилиси после изгнания ЛГБТ-активистов. Фото: Давид Пипиа / Jam News

В столице Грузии, на центральной улице Тбилиси — проспекте Руставели — 5 июля должен был пройти «Марш достоинства» против гомофобии. Марш не состоялся, а после него начались масштабные погромы праворадикалов, которые многие теперь называют «позором страны». Властям Грузии не удалось остановить ультраконсервативные контрвыступления, атаки на журналистов (пострадали 53 представителя СМИ), штурм офиса ООН и штаб-квартиры ЛГБТ-сообщества.

Избитые участники Tbilisi Pride

Почему полиция бездействовала

В центре Тбилиси тут и там постоянно мелькают черные рясы священнослужителей, кто-то пытается вырвать камеру из рук оператора — корреспондент пытается отбить ее прямо в прямом эфире. Когда я добралась до парламента, страсти уже начали утихать. В три часа дня — самый пик зноя в Тбилиси — собравшиеся здесь ультраконсервативные противники ЛГБТ-движения отдыхают на лавочках и тротуарах после ожесточенных стычек с полицией и оппозицией. Еще пару часов назад проспект Руставели был эпицентром абсолютного хаоса.

Правые группировки нападали на представителей СМИ, прохожих с ЛГБТ-символикой и просто тех, чей внешний вид их не устраивал.

Так получил ножевое ранение и был госпитализирован польский журналист. Радикалам не понравились его длинные волосы и серьга в ухе.

Все нападения и беспорядки происходили при почти абсолютном бездействии полиции. Tbilisi Pride объявила об отмене марша, так как МВД Грузии не могло гарантировать безопасность его участникам. Но почему силовики отступили перед ультраправыми группами?

МВД заявило, что полиция, мобилизованная на центральных улицах города, поддерживала общественный порядок, и призвало жителей действовать в рамках закона. Тем не менее многочисленные пострадавшие заявляли, что во время большинства атак, силовики просто наблюдали со стороны.

Во время контракции «За Свободу» 6 июля сторонники ЛГБТ собирались выразить солидарность с пострадавшими 5 июля. Полиция пыталась сдерживать агрессивно настроенные гомофобные группы, но позже решила просто эвакуировать собравшихся у парламента участников либерального протеста.

За два дня акций в Тбилиси было зарегистрировано 55 жестоких нападений, задержано более 100 человек, однако уголовные дела были заведены против 13.

Церковь активно призывала прийти и не допустить шествия ЛГБТ-активистов в центре Тбилиси. Фото: Давид Пипиа / Jam News

На контракции «За Свободу» 6 июля очень много людей, вокруг летают радужные флаги. Хочется верить, что этот вечер у парламента пройдет если не спокойно, то хотя бы безопасно. Но уже через несколько минут в толпу начинают лететь яйца, вслед за ними — пластиковые бутылки и петарды, к взрывам которых привыкаешь уже через несколько минут — пропадает эффект неожиданности.

Когда из-за узкого кордона полицейских прилетает первая стеклянная бутылка, становится очень тихо. Потом они начинают сыпаться градом, вместе с камнями и кусками арматуры.

В самый разгар стеклянного дождя у парламента появляется человек в костюме, его сразу окружают журналисты. Это глава патрульной полиции Грузии Важа Сирадзе. Толпа узнает его и скандирует: «Приведите спецназ!» Сирадзе быстро удаляется на бронированной машине.

На следующий день после массовых беспорядков 5 июля, премьер-министр Гарибашвили заявил, что полиция действовала эффективно, и обещал, что все виновные будут привлечены к ответственности. Тем временем грузинская оппозиция обвинила в бездействии правоохранительных органов правящую партию «Грузинская мечта» и лично Гарибашвили, который, по их словам, позволил агрессивным группам «нападать на женщин и детей».

«Полицейские пострадали… их целенаправленно не били, но попадали по голове, наносили тычки и удары. Поэтому в данном случае можно солидаризироваться с теми полицейскими, которые там были и пытались исполнять свой профессиональный долг, но не забывать, на чьей стороне была полиция как институт», — заявляет политолог Гела Васадзе.

История непринятия: ЛГБТ-сообщество в Грузии

Грузинское ЛГБТ-сообщество последние десятилетия существует в рамках дискриминации и борьбы — с органами власти, церковью и консервативным обществом, которое не готово к принятию того, что не кажется нормой.

Свою первую акцию активисты провели 17 мая 2011 года — в Международный день борьбы с гомофобией и трансфобией. Тогда около 50 человек пустили зажженные свечи по реке Куре в память о тех, кто погиб в борьбе за свои права. Это была первая и последняя акция, против участников которой не применяли насилие.

Уже в мае 2013 года ситуация кардинально поменялась. В тот день сторонники ЛГБТ планировали провести митинг против гомофобии и дискриминации, но их атаковали десятки тысяч ультраправых групп под предводительством священнослужителей грузинской православной церкви.

Символом этого дня стал вооруженный стулом священник, избивающий активиста.

Тогда бывший премьер-министр Бидзина Иванишвили заверил, что общество постепенно привыкнет к сексуальным меньшинствам, а в 2014-м Грузия приняла закон, запрещающий все формы дискриминации, включая дискриминацию на почве сексуальной ориентации и гендерной идентичности. Грузинский патриархат в ответ объявил 17 мая Днем святости семьи, с тех пор он отмечается каждый год — торжественными шествиями и молебнами.

Железные кресты и костры из флагов у парламента

«Поубивать бы их всех, этих уродов, которые против нормальной семьи», — говорит средних лет мужчина, который стоит рядом со мной. У него в руке флаг Грузии, и он с интересом слушает, как с трибуны вещает гражданин в рясе. «Насилие во имя Родины не только оправдано, но и необходимо», — говорит он. Вокруг уже стемнело, отгремели праздничные салюты у парламента, а противники ЛГБТ-движения все еще не собираются расходиться по домам.

На призыв грузинской патриархии выйти на улицы и присоединиться к молебну против проведения «Марша достоинства» откликнулись многие. Помимо обычных прихожан на акцию пришли и представители «Союза православных родителей», «Грузинского марша», а также сторонники ультраправого бизнесмена и политика Левана Васадзе, которого, помимо его известных гомофобных акций и заявлений, зачастую обвиняют в связях с Россией.

«Русский след» постоянно проскальзывает в обсуждениях недавних событий внутри страны. Сторонники оппозиции заявляли, что бездействие полиции и бесчинство ультраправых групп с последующим сжиганием флага Евросоюза напрямую организованы Кремлем, которому, как считает оппозиция, беспрекословно подчиняется нынешняя власть.

Вмешательство РФ в события 5 и 6 июля допускает и политолог Гела Васадзе. Он считает произошедшее «идеальным примером гибридной войны», потому что подорвать стабильность грузинского общества извне легче всего, «поставив знак равенства между европейскими ценностями и ЛГБТ».

«Не будем забывать, что у нас ведь в самой Грузии, да и вообще на Кавказе и на Ближнем Востоке, всегда была определенная традиция отношения к людям нетрадиционной сексуальной ориентации, и она была достаточно спокойной, но не правильной, потому что она была снисходительно-юмористической. Однако агрессия против представителей ЛГБТ всегда считалась моветоном»,— замечает Васадзе.

Одно из многих жестких нападений националистов на ЛГБТ в центре Тбилиси. Фото: Давид Пипиа / Jam News

Комментарии и посты в грузинских социальных сетях тоже показывают единый тренд среди либерального крыла — большинству легче поверить во вмешательство России, чем в то, что решение не высказываться в поддержку Tbilisi Pride было принято грузинскими властями самостоятельно.

Многие откровенно осуждают гомофобные заявления премьер-министра, но не признают, что большинство лидеров оппозиции, которые раскритиковали события 5 июля, не присутствовали на митинге «За Свободу». Другие считают, что Tbilisi Pride использовалась разными политическими силами в качестве инструмента для получения голосов на предстоящих осенних региональных выборах. Идея равных прав и борьбы с дискриминацией, тем временем, осталась далеко за скобками.

«Что они жгут», — спрашиваю у рядом стоящего парня. Он радостно наблюдает, как черный дым поднимается со ступеней парламента. Спрашиваю на английском, потому что знаю, что русский язык сейчас может вызвать агрессию посильнее значка ЛГБТ у меня на рубашке.

«Я не говорю по-английски», — отвечает мне он. И быстро добавляет, что жгут флаги ЛГБТ и Евросоюза.

На следующее утро спикер парламента Грузии Каха Кучава собственноручно поднимет новые флаг ЕС над парламентом и напомнит, что Грузия «продолжает придерживаться европейского курса».

После разгрома акции ЛГБТ в Тбилиси на улице Руставели. Фото: Давид Пипиа / Jam News

Как президент и премьер-министр об ЛГБТ не договорились

Неделя Pride в Тбилиси была объявлена еще несколько месяцев назад. О серии мероприятий объявила одна из самых крупных организаций по защите прав ЛГБТ-людей в стране — Tbilisi Pride. Еще до начала недели достоинства активистов ожидаемо критиковали ультраправые гомофобные группы и грузинская патриархия.

Но сопротивления со стороны высокопоставленных представителей правящей власти не ожидал никто.

Чиновники в своих заявлениях хоть и признавали конституционное право всех жителей Грузии на мирное собрание и свободу выражения, все же не считали целесообразным проведение шествия в поддержку ЛГБТ в центре города.

В одном из таких заявлений мэр Тбилиси Каха Каладзе сказал, что марш проводить не стоит, потому что с обеих сторон существуют группы, которые могут «не так его использовать».

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили неоднократно заявлял, что проведение марша солидарности может привести к дестабилизации грузинского общества и призывал отменить мероприятие. Утром 5 июля он сделал еще одно заявление, в котором раскритиковал финальное мероприятие Tbilisi Pride.

«За организаторами сегодняшней акции вновь стоят реваншистские, радикальные группы, в частности, радикальная оппозиция во главе с Саакашвили. (…) Разумеется, их цель — посеять гражданские волнения и хаос, чего, естественно, не будет, мы этого не допустим. В нашей стране все будет так, как того хочет наше население», — пояснил Гарибашвили.

Многие считают, что именно эти слова намеренно или случайно послужили своеобразным сигналом для начала жестокой акции ультраправых группировок 5 июля.

Исключением в общем хоре критики в сторону Tbilisi Pride стала президент Грузии Саломе Зурабишвили. Незадолго до начала недели солидарности она заявила, что для нее, как для защитника Конституции Грузии, неприемлемы любые формы насилия, угроз, давления и hate speech.

Такой яркий контраст мнений высокопоставленных представителей власти и президента может показаться странным стороннему наблюдателю. Однако этому есть простое объяснение, считает политический обозреватель Гела Васадзе:

«Главным лицом в государстве у нас считается премьер-министр, который вместе с исполнительной властью решил, что то, чего нельзя предотвратить, нужно возглавить».

Васадзе также отметил, что на кону у правящей власти региональные выборы.

Грузинские националисты у здания парламента Грузии. Фото: Давид Пипиа / Jam News

«Поэтому отформатировали следующим образом: оппозиция — за ЛГБТ, а власти — защитники традиционных ценностей», — подчеркивает Васадзе.

Таким образом, выступая против проведения акции солидарности, правящая партия рассчитывает сохранить голоса консервативно настроенных избирателей, а также расположение грузинской патриархии, которая имеет огромное влияние на грузинское сообщество.

У диаметрально противоположных высказываний президента Зурабишвили тоже есть свое объяснение, считает Гела Васадзе. Президент выросла и работала во Франции и представляет собой образец европейского либерального политика. «Это человек из французской элиты. Не поддержать Tbilisi Pride она просто не могла. И она поддерживает их абсолютно искренне, это ее убеждения», — говорит эксперт.

Вероника Малинбойм,

специально для «Новой», Тбилиси

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