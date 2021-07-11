 

Австрийские ученые разработали новую методику омоложения мозга

11.07.2021, 2:40, Новости дня
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Исследуя перинейрональную сетку, которая отвечает за воспоминания в человеческом мозге, ученые из Австрии установили, что при помощи кетамина можно разблокировать нейронные связи и восстановить способность мозга воспринимать новую информацию, обучаться и т.д.

Эксперименты проводились в лабораторных условиях на грызунах. В результате применения препарата мозг старых мышей восстанавливался до такого уровня, что они перестали уступать по своим способностям молодежи.

Ученые считают, что у людей будет такая же реакция. Если данное предположение подтвердится, можно считать, что в Австрии найден еще один эликсир молодости, благодаря которому человек сможет жить дольше и избавиться от старческих проблем.



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