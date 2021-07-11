 

Изменение орбиты Земли могло спровоцировать появление многоклеточных живых организмов

11.07.2021, 2:40, Новости дня
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Новую теорию по эволюции жизни на Земле выдвинули ученые из Саутгемптонского университета. По их мнению, переход от одноклеточных к многоклеточным формам жизни мог произойти в результате изменения орбиты, по которой движется наша планета.

Речь идет о глобальном потеплении, которое происходило примерно 50 миллионов лет назад, говорят ученые. По их мнению, в тот период произошло таяние ледников на значительных территориях. А причиной стало изменение орбиты Земли.

Также ученые напоминают, что повышение или понижение средней температуры на планете всего на 2 градуса по Цельсию в корне меняет условия для развития организмов. Климатические колебания же являются одним из важнейших факторов эволюции.



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