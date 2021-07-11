Эксперт рассказала, как ускорить работу смартфона

Эксперт по кибербезопасности Екатерина Рудая, представляющая компанию «Инфосистемы Джет», считает, что в большинстве случаев замедление работы смартфонов происходит из-за вирусов, которыми заражен гаджет.

По крайней мере, это утверждение актуально для российского рынка, считает специалист. Однако самые обыкновенные программы и приложения, при помощи которых можно найти и удалить вредоносное ПО, легко решают проблему.

Екатерина Рудая советует почаще запускать антивирусные программы и чистить смартфон от «всякого мусора». Даже без специальных приложение подозрительные программы можно обнаружить. Ищите те приложения, которые вы сами не устанавливали, и удаляйте их, советует специалист.