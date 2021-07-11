 

В Краснодарском крае столкнулись 13 машин из-за пожара

11.07.2021, 2:36, Новости дня
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Дорожно-транспортное происшествие с участием 13 автомобилей произошло в Крымском районе Краснодарского края из-за задымления, ставшего следствием пожара на поле, три человека отправлены на осмотр в больницу, сообщили в пресс-службе главного управления МВД по региону.

«10 июля около 12.50 в дежурную часть отдела МВД по Крымскому району поступило сообщение о массовом ДТП с участием 13 автомобилей. По предварительным данным, ДТП произошло по причине задымления дороги (возгорание на поле)», – передает ТАСС со ссылкой на ведомство.

В пресс-службе отметили, что в результате аварии в медицинское учреждение для осмотра направлены три человека. На месте происшествия организовано реверсивное движение.



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